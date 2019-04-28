فعاليات احتفالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لن تقتصر الفعاليات اليوم في الحديقة على السباق وحسب ولكنه سيكون يوماً إماراتياً خالصاً، وحافلاً بالعديد من الفعاليات الممتعة والتي تناسب جميع الأعمار، وستقام شاشة عملاقة في موقع الحدث يتم من خلالها عرض أفلام تسجيلية للثقافة والفن والأزياء والصناعات والعمران في دولة الإمارات. وستقام خيمة عربية تحمل اسم الإمارات وتحتوي على الجلسة التقليدية الشعبية، وسيقوم بعض طلبة الإمارات في الولايات المتحدة بارتداء الزي التقليدي للدولة والتقاط الصور مع الزوار، كما ستقام في الخيمة فعالية نقش الحناء بالنسبة للسيدات.

كما ستكون هناك خيمة مخصصة للأطفال تقدم خدمة الرسم على وجوه الأطفال وشخص يقوم بإعداد الأشكال المختلفة من البالونات لهم، أما خيمة أبوظبي للسياحة فستقام فيها فعالية نقش الحناء للسيدات وتوزيع التمور والتقاط الصور التذكارية.