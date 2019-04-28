أروابارينا: حان الوقت لنحقق لقب الكأس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي :مسعد عبد الوهاب

يختتم فريق كرة القدم الأول بنادي شباب الأهلي اليوم استعداداته لخوض المباراة المرتقبة أمام الظفرة غداً في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الغالية، التي ستجمع الفريقين على ملعب استاد هزاع بن زايد.

وتسيطر المعنويات العالية على شباب الأهلي في أعقاب الفوز بالخمسة على فريق الإمارات في الجولة 22 من الدوري ورفعه رصيده إلى 44 نقطة لتصبح وصافة الدوري الهدف الثاني ل«الفرسان»، فيما حلم الفوز بالكأس الغالية والعودة بها من دار الزين، أصبح يحتل الاهتمام الأول ذلك لأنه يعني بجانب نيل شرف التتويج، التأهل المباشر والعودة للمشاركة في دوري أبطال آسيا في 2020.

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لشباب الأهلي أن التفكير المسيطر عليه والفريق بأكمله في الوقت الحالي هو نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي أصبح حلم الفريق الذي نريد تحقيقه».

وأضاف المدرب الذي أكد جاهزية فريقه من الوجوه كافة لمواجهة الظفرة في النهائي غداً: «حان الوقت الآن للتفكير في المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، وبالتأكيد نطمح للتتويج بأغلى البطولات ونيل شرف حمل كأس رئيس الدولة، وعلى الجميع التركيز على لقاء الظفرة، والتطلع للتتويج بلقب ثان في الموسم الحالي، بعدما سبق وتوجنا بكأس الخليج العربي».

وتابع: «أهمية الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، تكمن فيما تحمله تلك البطولة من قيمة غالية في نفوس أسرة كرة القدم في الإمارات، إلى جانب ترشيحها لحاملها ليكون أحد ممثلي الإمارات في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة، وأيضاً، فرصة اللعب على كأس السوبر، والتي تقام مباراتها مطلع كل موسم جديد».

وعن جاهزية فريقه قال أروابارينا: «جميع اللاعبين وصلوا إلى قمة الجاهزية وكلهم لديهم الطموح لتحقيق اللقب الثاني هذا الموسم، والآن أنا أصبحت مطمئناً بالفعل على اللاعبين بعد مباراتهم الأخيرة أمام فريق الإمارات، الذي لم يكن (بروفة) أخيرة كما يعتقد البعض قبل لقاء الظفرة، بالنظر لاختلاف البطولتين، وكذلك اختلاف الأهداف لدى شباب الأهلي بين البطولتين».

وأشار إلى رغبة جميع من في النادي لإسعاد الجماهير، والذين طالبهم بمساندة ودعم الفريق في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

من جهته، أكد ماجد ناصر، حارس مرمى شباب الأهلي، أن فريقه سيقاتل بكل قوته غداً، من أجل الفوز بالمباراة النهائية والعودة من العين بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، مشيراً إلى صعوبة المباراة، التي سيكون القاسم المشترك فيها الكفاح وبذل الجهد من الطرفين من أجل نيل شرف حمل الكأس .وأضاف «قلب الأسد»: الظفرة يرغب مثلنا في التتويج باللقب الغالي، خاصة وأنها المرة الأولى التي يصل فيها إلى نهائي البطولة، ونحن في شباب الأهلي، لدينا أيضا رغبة قوية وأكيدة في الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليكون اللقب الثاني للفريق هذا الموسم، بعد كأس الخليج العربي، من أجل إسعاد جماهيرنا، وتعويضها عن عدم تحقيق الفريق لأي ألقاب الموسم الماضي، من خلال الفوز بالكأس الغالية، حتى نتمكن من العودة للعب على كأس السوبر مطلع الموسم المقبل، ودوري أبطال آسيا 2020«.

وأشاد «قلب الأسد»، بالصحوة التي حققها شباب الأهلي هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، وتنافسه القوي على المركز الثاني حتى الآن لدوري الخليج العربي، والذي يؤهل صاحبه كذلك للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وقد حققنا قفزة مهمة في الموسم الحالي، بتقدمنا في الدوري من المركز الثامن إلى المنافسة على الوصافة.

وعن رأيه في المدرب الأرجنتيني قال: «لقد أعاد أروابارينا اكتشاف لاعبي الفريق، ووظف قدرات الجميع بطريقة صحيحة، وهذا ما أدى للطفرة الحالية في الفريق، وتتواصل الآن النتائج الطيبة التي تسعد جماهير شباب الأهلي، ونتمنى أن تحضر جماهيرنا بكثافة في مدرجات استاد هزاع بن زايد غداً لمساندة ومؤازرة الفريق، وأن يكون اللقب الغالي من نصيب شباب الأهلي لنسعدهم به».