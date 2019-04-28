أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 27 / 4 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 27 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، جروس يضم 20 لاعبًا لمواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية ويستبعد بوطيب وحازم

جروس يضم 20 لاعبًا لمواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية ويستبعد بوطيب وحازم

أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلى، المقرر لها غدًا الأحد، على استاد برج العرب، فى ذهاب الدور قبل النهائي للكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يرتدى زيه الأبيض فى مواجهة "أحمر" النجم الساحلي حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" زى الزمالك والنجم الساحلى التونسى فى مباراة الغد بين الفريقين المقرر لها التاسعة مساءً على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية.

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