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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 27 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 27 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، جروس يضم 20 لاعبًا لمواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية ويستبعد بوطيب وحازم
جروس يضم 20 لاعبًا لمواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية ويستبعد بوطيب وحازم
أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلى، المقرر لها غدًا الأحد، على استاد برج العرب، فى ذهاب الدور قبل النهائي للكونفدرالية الأفريقية.
الزمالك يرتدى زيه الأبيض فى مواجهة "أحمر" النجم الساحلي
حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" زى الزمالك والنجم الساحلى التونسى فى مباراة الغد بين الفريقين المقرر لها التاسعة مساءً على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية.
صور .. الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة الطلائع فى حضور وليد سليمان
واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة طلائع الجيش في الدوري العام، والمقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل علي ملعب المكس بالاسكندرية.
شريف إكرامي ينتظم فى مران الأهلي.. وتأهيل الرباعي المصاب
انتظم شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، في تدريبات حراس مرمى الفريق الأحمر اليوم السبت، والمقامة على ستاد التتش بالجزيرة.
جلسة بين لاسارتى ومعاونيه.. ومحاضرة نظرية للاعبى الأهلي
عقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، جلسة قصيرة مع محمد يوسف المدرب العام للفريق على هامش المران الجماعى الذى يقام حاليا على استاد مختار التتش بالجزيرة.
حسين الشحات يغيب عن مران الأهلي.. وباسم على جاهز لمواجهة الطلائع
تغيب حسين الشحات، لاعب الأهلي، عن مران فريقه الجماعى اليوم، السبت، والمقام حالياً على استاد التتش بمقر الجزيرة.
رمضان صبحى يعود للمنتخب الوطنى فى امم افريقيا 2019
استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى على عودة رمضان صبحى لصفوف المنتخب الأول بعد تألقه مع الأهلي، خاصة أن اللاعب تم استبعاده فى آخر معسكرين للفراعنة وانضمام اللاعب لصفوف المنتخب الأوليمبى تحت قيادة شوقي غريب.
سيدومير يغادر مران الاسماعيلي اعتراضا على تقليص صلاحياته
غادر البلجيكى سيدومير المدير الفني للاسماعيلي مران فريقه المقام حاليا علي الملعب الفرعي لستاد الاسماعيلية اعتراضا علي تقليص صلاحياته الفنية.
رسميا.. محمد صلاح يجدد عقده مع أف سى مصر بعد إنجاز الصعود
جدد محمد صلاح المدير الفنى لأف سى مصر عقده مع ناديه ليسدل الستار حول الاحاديث التى اكدت عن قرب رحيله عن النادى والتعاقد مع أحد الأندية التى تنافس على الصعود بالمجموعة الثانية بالقسم الثانى .
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