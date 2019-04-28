شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 27 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت ، 27 /4 2019 العديد من الأخبار ة المهمة و أبرزها ، استاد ، الزمالك يُعلن توقيع عقوبة جديدة على لاعبيه بعد أحداث بيراميدز ، الزمالك يطرح 5 آلاف تذكرة جديدة لمباراة النجم بميت عقبة ومنفذ جديد بالأولمبى .

الزمالك يُعلن توقيع عقوبة جديدة على لاعبيه بعد أحداث بيراميدز..تعرف عليها

حدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عقوبة جديدة على اللاعبين بعد الأحداث التالية لمباراة بيراميدز التى جمعت الفريقان ضمن مؤجلات الأسبوع 26 بالدورى الممتاز، والتى انتهت بخسارة الزمالك بهدف نظيف سجله على جبر.

الزمالك يرتدى زيه الأبيض فى مواجهة "أحمر" النجم الساحلي

حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" زى الزمالك والنجم الساحلى التونسى فى مباراة الغد بين الفريقين المقرر لها التاسعة مساءً على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية.

شيكابالا يقرر مساندة الزمالك فى موقعة النجم الساحلي من المقصورة

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قرر محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك الذى أنهى إعارته لنادى أبولون سميرنى اليونانى، حضور مباراة الفريق المقرر لها غدا، الأحد، أمام النجم الساحلى التونسى باستاد برج العرب، فى ذهاب الدور نصف النهائى للكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يطرح 5 آلاف تذكرة جديدة لمباراة النجم بميت عقبة ومنفذ جديد بالأولمبى

قرر مجلس إدارة الزمالك طرح 5 آلاف تذكرة جديدة اليوم فى مقر النادى الأبيض بميت عقبة، استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة المقرر لها غداً الأحد على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

"بوطيب" يُخطر جروس بجاهزيته لمواجهة النجم الساحلى

أخطر الدولى المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، السويسرى جروس المدير الفنى للفريق، بجاهزيته للتواجد مع الفريق أمام النجم الساحلى بعد تعافيه من إصابة الركبة التى أبعدته عن لقاء بيراميدز الأخير بالدورى الممتاز والتى انتهت بخسارة الأبيض بهدف دون رد.