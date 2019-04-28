شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صادق: تعاهدنا علي مصالحة جماهير الإسماعيلي أمام الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد صادق صانع ألعاب الإسماعيلى الدولى على عزم اللاعبين لمصالحة الجماهير واستعادة مسيرة الانتصارات مجددا. وأضاف صادق :”تعاهدنا كلاعبين على عودة النتائج الإيجابية والخروج من نفق الهزائم التى وقع فيها الفريق مؤخرا”. وواصل :”الجهاز الفنى المعاون إضافة كبيرة ونتمنى لهم دوام التوفيق فى وضع الفريق بمكانته الطبيعية التى يستحقها بين الكبار”. Advertisements واستكمل حديثه :”لدينا مواجهة أمام حرس الحدود لابديل فيها عن الثلاث نقاط ، من أجل التقدم تدريجيا بجدول ترتيب المسابقة”.

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