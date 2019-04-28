شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة الطلائع فى حضور وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة طلائع الجيش في الدوري العام، والمقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل علي ملعب المكس بالاسكندرية. Advertisements وشهد المران مشاركة الحاوي وليد سليمان والحارس شريف اكرامي فيما غاب حسين الشحات لمعاناته من اجهاد عضلي.

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