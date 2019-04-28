شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلى اليوم السبت 27/4/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل فى بطولة الدوري العام.

الأهلى يفاوض صالح جمعة لتعديل وتمديد عقده

بدأ مسئولو الأهلى رحلة التفاوض مع صالح جمعة لاعب وسط الفريق لتمديد وتعديل عقده لمدة 3 سنوات قادمة خاصة بعد عودته للمشاركة بشكل أساسي وظهوره بشكل جيد مع الفريق الأحمر، منذ حصوله على فرصة المشاركة فى بطولة الدوري العام.

وكشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن عقد صالح جمعة مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأى نادي والرحيل مجاناً عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أن سياسة إدارة الأهلى حالياً هى الحفاظ على عناصر الفريق الهامة وهو ما ظهر فى تمديد عقود عدد من اللاعبين تنتهى عقودهم أيضاً بنهاية الموسم المقبل، منهم التونسي على معلول والنيجيري جونيور أجاي وعمرو السولية وكريم نيدفيد.

الأهلى يرفض التعاقد مع حارس جديد فى الصيف

استقر مسئولو النادي الأهلى على عدم التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وفقاً لما تم طلبه من عدلى القيعي مستشار المجلس فى ملف التعاقدات وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات.

وكشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن الفريق بصدد إبرام عددة صفقات فى الميركاتو الصيفي القادم فى عدده مراكز ليس من بينها مركز حراسة المرمى، فى ظل وجود ثلاثة حراس على مستوى عالى وهم محمد الشناوى وشريف اكرامى وعلي لطفي.

حسام عاشور يعود لتدريبات الأهلى بعد انتهاء مدة الراحة الإضافية

ينتظم حسام عاشور قائد الأهلى، اليوم السبت، فى أداء برنامجه التأهيلى بعد انتهاء فترة الراحة الإضافية التى حصل عليها، وفقاً للبرنامج الذى يخضع له للتعافى بشكل نهائى من الإصابة والعودة من جديد للمشاركة فى المران الجماعى.

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وحصل حسام عاشور على راحة يومى الخميس والجمعة ويعود اليوم لاستكمال برنامجه التأهيلي؛ تمهيداً للعودة من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى بعد التعافى بشكل نهائى من الآلام التى يشعر بها في العضلة الضامة وأبعدته عن المشاركة مع الفريق فى الفترة الماضية.

الأهلى يجهز وليد سليمان وإكرامى لمواجهة الطلائع فى الدورى

يجهز الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، ثنائى الفريق وليد سليمان وشريف إكرامى لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، فى الجولة 31 من منافسات بطولة الدورى العام.

وأعلن وليد سليمان جاهزيته لمواجهة طلائع الجيش بعد انتظامه فى التدريبات عقب إجرائه بعض الفحوصات الطبية على الركبة هناك، كما يبدأ شريف إكرامى حارس مرمى الفريق اليوم المشاركة بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابته بتمزق فى عضلة السمانة وهى الإصابة التى أبعدته عن تدريبات ومباريات الفريق طوال الفترة الماضية.