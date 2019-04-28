7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 27 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، حسين الشحات يغيب عن مران الأهلي.. وباسم على جاهز لمواجهة الطلائع

جروس يضم 20 لاعبًا لمواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية ويستبعد بوطيب وحازم

أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلى، المقرر لها غدًا الأحد، على استاد برج العرب، فى ذهاب الدور قبل النهائي للكونفدرالية الأفريقية.

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