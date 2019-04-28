شكرا لقرائتكم خبر عن دمنهور يقترب من التعاقد مع علاء نوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو دمنهور برئاسة إيهاب عبد الله فى مفاوضات جادة مع علاء نوح المدير الفنى السابق لمنتخب السويس من أجل التعاقد معه لتدريب الفريق خلفا لهانى العقبى الذى قدم موسما اسثنائيا مع أبناء البحيرة وكان قريبا جدا من الصعود بالرغم من قلة الموارد المالية .

كان علاء نوح قد بدأ الموسم المنقضى مع الأوليمبى وقام ببناء فريق قوى لأبناء الإسكندرية ثم رحل عن الفريق ليتولى فى النهاية تدريب أبناء السويس ونجح فى انتشال الفريق من القاع وبقائه بدورى القسم الثانى إلا أنه رحل قبل المباراة الأخيرة نظرا لعدم وجود سيولة مالية لصرف المستحقات المالية للاعبين .

يذكر أن علاء نوح من أفضل المديرين الفنيين بدورى القسم الثانى وقد نجح مع الترسانة فى الموسم قبل الماضى وكان قريبا من الصعود حتى المباراة الأخيرة التى خسرها الشواكيش وصعد بدلا منه النجوم .