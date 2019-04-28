سيدومير يغادر مران الاسماعيلي اعتراضا على تقليص صلاحياته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر البلجيكى سيدومير المدير الفني للاسماعيلي مران فريقه المقام حاليا علي الملعب الفرعي لستاد الاسماعيلية اعتراضا علي تقليص صلاحياته الفنية. وحضر سيدومير الي الملعب في الموعد المحدد للتدريب وهو الخامسة مساء وفوجىء بوجود دور للجهاز المعاون الجديد أثناء التدريب ليقرر مغادرة المران قبل انتهاؤه . Advertisements ويستعد الاسماعيلي لملاقاة حرس الحدود المقرر لها الثلاثاء المقبل بالجولة 31 للدوري وعين مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان كل من محمود جابر مدربا عاما وعطية صابر مدربا وصبرى المنياوى مديرا للكرة بعد قبول اعتذار الجهاز المعاون الذى ضم أحمد قناوى ومحمد محسن أبوجريشة. وبدأ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان رحلة التخلص من البلجيكى سيدومير المدير الفنى للفريق بعد الخسارة من وادى دجلة بثلاثية دون رد ليواصل الدراويش مسلسل العروض المخيبة للامال للفريق فى آخر خمس جولات بالمسابقة ، وتدور مناقشات داخل المجلس الأصفر للوصول لصيغة تنهى العلاقة بين الدراويش ومدربه البلجيكى بدون أعباء مالية كبيرة علي خزينة النادي ،وينص العقد على بند يحق لسيدومير الحصول على قيمة عقده كاملًا في حال فسخ التعاقد معه قبل نهاية الموسم الحالي وهو ما سيكبد الإسماعيلي مبلغًا كبيرًا.

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