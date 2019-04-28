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الرجاء وأبو قير يفاوضان ياسر رضوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولى الرجاء المطروحى وأبو قير للأسمدة فى مفاوضات جادة مع ياسر رضوان المدير الفنى السابق لمنتخب السويس والعديد من أندية القسم الثانى لقيادة احدهما خلال الموسم المقبل .

وقد دخل سعد أبو صندوق رئيس الرجاء فى مفاوضات مع نجم الأهلى الأسبق لقيادة الفريق فنيا خلفا لطارق محجوب الذى رحل عن صفوف الفريق المطروحى بنهاية الموسم المنقضى ، بينما بدأ مسئولو أبو قير فى جس نبض نجم المنتخب الوطنى الأسبق خلفا لأحمد الكأس الذى فضل الرحيل عن صفوف الفريق بعد فترة طويلة من قيادتهم بالقسم الثانى .

ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة أحد الناديين المفاوضات مع ياسر رضوان خلال الساعات القليلة المقبلة فى ظل العروض الكثيرة التى وصلته مؤخرا .

 

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