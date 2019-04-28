شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار حسام حسن المدير الفنى لسموحه 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الخامسة والنصف على ملعب المكس ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مباريات الدورى الممتاز .

وضمت القائمة كل من : محمد أبو جبل و أحمد الشيخ فى حراسة المرمى و سيد فريد و محمود منصور و كريم يحيى و رجب نبيل و أحمد صبحى وأحمد ابو الفتوح فى خط الظهر و أحمد حمص وإبراهيم عبد القوى و أيدى إيمومو ومحمود سيد و إسلام صالح و عبد العزيز أمام وأحمد مصطفى و شريف رضا و أوميد اوكيرى فى خط الوسط و محمد حمدى ذكى و حسام حسن و ديريك نسينامبى فى خط الهجوم .

ويغيب عن الفريق كل من : عمرو بركات و محمود معاذ و عمر سعد إبراهيم عادل لإسباب فنيه .