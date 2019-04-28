شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السويس يستغني عن صالح موسي و إيهاب المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس ادارة منتخب السويس برئاسة محمد احمد هلال علي قائمة الراحلين عن قائمة الفريق الاول في الموسم الجديد و ضمت ستة لاعبين هم صالح موسي وإيهاب المصري وثلاثي حراس المرمي محمد خلف و حسام عبد الخالق و محمد مختار بالإضافة إلي المدافع ابراهيم مفرح .

وقال يوسف عثمان عضو مجلس الادارة أن المجلس وافق علي استمرار 11 لاعبا أخر في الموسم الجديد معظمهم من أبناء النادي وهم محمد عطية و يوسف محمد و سيد سويلم و مصطفي حافظ و محمد هيكل واحمد سمير جاره و الحارس الناشيء نادر عاطف بالاضافه الي علي حسين و عماره نيمار و شاذلي وعبوده ومحمود عقل .

كما يسعي المجلس لتجديد التعاقد مع كلا" من احمد عبد الرحمن و كواكو مانساه ومحمد جمال اللذان انتهت عقودهم بنهاية الموسم