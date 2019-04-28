ميسي في انتظار تحطيم رقم قياسي اليوم

ينتظر ليونيل ميسي تسجيل حضوره الـ 450 مع نادى برشلونة بمسابقة الدوري الأسباني عندما يواجهه الفريق الكتالوني فريق ليفانتي في التاسعة إلا ربع مساء اليوم بملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ 35 ضمن منافسات “الليجا”.

ويجب علي برشلونة تحقيق الفوز على ليفانتى من أجل حسم لقب الدوري الأسباني لصالحة، لكي يتقدم على أتلتيكو مدريد بفارق 9 نقاط بجانب المواجهات المباشرة مع تبقى 4 مباريات على نهاية المسابقة.

Advertisements

وقد يتم تتويج برشلونة بطلاً للدوري الإسباني قبل بداية مباراته أمام ليفانتي حال خسارة أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد في اللقاء الذي يجمعهما في الرابعة والربع عصرا اليوم، وينوي ليونيل ميسي حصد لقب الدوري الأسباني للمرة العاشرة في مشواره الكروي.

وقد يتساوى ليونيل ميسي مع أندريس إنييستا فى عدد بطولات الدوري الأسباني مع لكل منهما 9 القاب، وفى حال تتويج النجم الأرجنتيني اليوم السبت ضد ليفانتى، سيرتفع رصيد “البرغوث” إلى 10 ألقاب.