برشلونة يفوز على ليفانتي بهدف ميسي والبارسا يُتوج رسميا بلقب الليجا

يحتاج برشلونة للفوز في مباراته اليوم على ليفانتي في الدوري ليستطيع الفوز باللقب دون الرجوع لنتائج أي فريق آخر حيث أن الفارق بينه وبين اتلتيكو 9 نقاط ويتبقى ثلاث جولات على نهاية الدوري، وينتظر برشلونة الفوز للاحتفال وسط جماهيره في الكامب نو ويُعيد زكريات موسم 2010 الذي فاز به باللقب.

وتُلعب المباراة في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع بتوقيت الرياض، وتُذاع في الشرق الأوسط على قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق علي محمد علي، وقد نجحت البارسا في الفوز في الذهاب بخماسية نظيفة مما يجعل حظوظها في الفوز في الإياب كبيرة.

نتيجة مباراة برشلونة وليفانتي

وقد صرح فالفيردي أن التتويج باللقب في مباراة اليوم يُعطي الفريق قوة ودفعة كبيرة قبل مباراة الذهاب في دوري الأبطال أمام الريدز خلال الأسبوع الحالي، وقد تسلح فالفيري بقائمته كاملة لمباراة اليوم لأن لاعبيه لهم الحق في الاحتفال مع جماهيرهم بالتتويج.