ملخص نتيجة مباراة برشلونة وليفانتي 1-0 وهدف ميسي يحسم لقب الدوري الأسباني

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وليفانتي في احتفال الليغا الأسبانية ولقاء حسم اللقب الثاني على التوالي، يدخل برشلونة مباراته اليوم ضد ليفانتي على ملعب كامب نو، من أجل الانتهاء من الدوري الأسباني والتفرغ بشكل كامل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ومواجهة ليفربول في قبل نهائي البطولة

تبدأ المباراة في تمام الساعة 20.45 بتوقيت القاهرة، 21.45 بتوقيت المملكة العربية السعودية تبدأ المواجهة بين برشلونة وليفانتي في الجولة الخامسة والثلاثون قبل ثلاث جولات من نهاية البطولة، وفي هذا للقاء الذي سيكون منتظر من كافة متابعي الدوري الأسباني لكرة القدم من أجل أنهاء البطولة لصالح البرسا.

وكان اتلتيكو مدريد منافس البرسا على لقب الليغا قد فاز على بلد الوليد في المباراة التي لعب العصر بهدف نظيف، ليجعل مباراة اليوم هي مباراة الحسم بين الفريقين، لأن الفارق الآن بين الفريقين هو 8 نقطة، ويكفي البرسا التعادل اليوم للتتويج بالبطولة، حيث تنص لائحة الدوري الأسباني لكرة القدم على اللجوء للمواجهات المباشرة في حال تساوي فريقين في عدد النقاط.

ملخص نتيجة مباراة برشلونة وليفانتي

المباراة بدأت الآن والاستعدادت بدأت في الملعب من اجل الاحتفال بلقب الدوري الأسباني لكرة القدم، حيث يحتفل برشلونة باللقب في الكامب نو لأول مرة منذ 2010.