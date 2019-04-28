برشلونة يُتوج رسمياً بلقب الليجا بعد الفوز على ليفانتي بهدف ميسي

يدخل برشلونة المباراة بشعار لا سبيل إلا الفوز لضمان التتويج بالدوري وسط جماهيره الحاضرة في الكامب نو، حيث يلعب البارسا اليوم على الكامب نو مباراة سهلة مع ليفانتي في الدوري الإسباني ويحتاج برشلونة للتتويج ثلاثة نقاط بغض النظر عن أي سيناريوهات أخرى منها على سبيل المثال تعادل اتلتيكو.
تنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، ويُعلق على المباراة المنقولة على قناة beIN SPORTS HD 3 علي محمد علي، وقد استطاع فالفيري الفوز في المباراتين السابقتين مما يجعل له الثلاث نقاط التي يحصل عليها في مباراة اليوم كافية للتويجه بالبطولة رسمياً.
نتيجة مباراة برشلونة وليفانتي
وقد واجه البارسا ليفانتي في 27 مباراة فاز برشلونة في 20 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر من ليفانتي في 3 مباريات فقط، وقد حسم البارسا مباراة الذهاب لصالحه بخماسية دون رد، وتحضر الجماهير المباراة اليوم للاحتفال مع اللاعبين على الكامب.
- الدقيقة 5: هجوم واستحواذ مُبكر من جانب برشلونة على المباراة وحصار لفريق ليفانتي أمام ملعبه
- الدقيقة 23: البارسا يضغط على دفاعات ليفانتي لكن يفشل في إحراز هدف التقدم في النصف ساعة الأولى من المباراة
- الدقيقة 33: سواريز وتمريرة إلى فيدال غير صحيحة تعود لدفاع ليفانتي وتمر بين أقدام لاعبي برشلونة وبداية هجمة لصالح ليفانتي.
- الدقيقة 43: البارسا تحصل على ضربة حرة مباشرة من الجهة اليُمنى والحكم يضبط حائط الصد المكون من لاعبي ليفانتي
- الدقيقة 63: الهدف الأول لميسي وبرشلونة تتقدم بهدف نظيف على ليفانتي وتقترب من التتويج بالليجا الإسبانية.
- انتهاء الشوط الثاني والمباراة بفوز البارسا بهدف أحرزه ميسي، والبارسا يُتوج رسمياً بالدوري الإسباني