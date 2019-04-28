برشلونة يُتوج رسمياً بلقب الليجا بعد الفوز على ليفانتي بهدف ميسي

يدخل برشلونة المباراة بشعار لا سبيل إلا الفوز لضمان التتويج بالدوري وسط جماهيره الحاضرة في الكامب نو، حيث يلعب البارسا اليوم على الكامب نو مباراة سهلة مع ليفانتي في الدوري الإسباني ويحتاج برشلونة للتتويج ثلاثة نقاط بغض النظر عن أي سيناريوهات أخرى منها على سبيل المثال تعادل اتلتيكو.

تنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، ويُعلق على المباراة المنقولة على قناة beIN SPORTS HD 3 علي محمد علي، وقد استطاع فالفيري الفوز في المباراتين السابقتين مما يجعل له الثلاث نقاط التي يحصل عليها في مباراة اليوم كافية للتويجه بالبطولة رسمياً.

نتيجة مباراة برشلونة وليفانتي

وقد واجه البارسا ليفانتي في 27 مباراة فاز برشلونة في 20 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر من ليفانتي في 3 مباريات فقط، وقد حسم البارسا مباراة الذهاب لصالحه بخماسية دون رد، وتحضر الجماهير المباراة اليوم للاحتفال مع اللاعبين على الكامب.