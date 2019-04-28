نتيجة مباراة نهائي كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان ورين وستاد رين بطل لكأس فرنسا لعام 2019

مباراة نهائي كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان ورين المنتظرة من الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، وعشاق المنتخبين السابق ذكرهم، وستقام المباراة اليوم على ملعب فرنسا، وسيتم نقلها على الهواء مباشرة على قنوات بي إن سبورت إتش دي 6 في تمام الساعة التاسعة مساء، ويسعى باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز بهذه البطولة، بعد تغلبه على نانت بثلاثية نظيفة، ليتأهل بذلك لنهائي كأس فرنسا، أما رين فاستطاع الوصول لنهائي كأس فرنسا، بعد تغلبه على اوليمبك ليون بهدفين، وهو الآخر يسعى إلى الفوز بالبطولة وتحقيق المفاجأة لجماهيره، ولكن لا ننسى فوز باريس سان جيرمان بالبطولة لخمس سنوات على التوالي.

يمكنكم مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ورين في التاسعة مساء على قنوات بي إن سبورت، وسننقل لكم متابعة مستمرة لأحداث المباراة، والتي من المتوقع أن تحظى بنسبة مشاهدة عالية من جميع أنحاء العالم، ومفاجأة هذا الكأس فوز رين على أولمبيك ليون بثلاث أهداف، لذلك يتوقع عشاق الساحرة المستديرة مفاجآت كثيرة في هذه المباراة، وسنتابع معكم لحظة بلحظة احداث المباراة.

تاريخ كأس فرنسا وبدايته

يعود تأسيس كأس فرنسا لعام 1917والذي تم إنشاؤه من اللجنة الفدرالية الفرنسية، ولكن عدد الأندية المشاركة في كأس فرنسا في ذلك الوقت، لم تكن بنفس عدد الأندية الكبير الآن، فع بداية انطلاق كأس فرنسا لم يشارك سوى 48نادي فقط، وعام 1947/1948 ارتفع عدد الأندية المشاركة إلى 1000 نادي مشارك، وتجاوز الآن عدد الأندية المشاركة إلى 6 آلاف نادي، ولكن بعض الأندية وجدت صعوبة في الشروط المقررة للمشاركة، وهي تسديد رسوم المشاركة السنوية، وتوفير ملعب ملائم.

تحديثات مباراة سان جيرمان ورين

الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان، من داني الفيش، بعد أن أرسل الكرة له نيمار، وبذلك ننيجة المباراة حتى الأن 1/0 لصالح سان جيرمان .

الدقيقة 22: الهدف الثاني لمنتخب سان جيرمان، من قبل المهاجم العملاق نيمار.

الدقيقة 24: بطاقة صفراء للاعب لكليمينت، بعد هجومه العنيف على لاعب باريس.

الدقيقة 29: بطاقة صفراء للاعب فيراتي، بعد تداخله مع لاعب رين.

استمرار التداخل العنيف من لاعبي رين، على لاعبي سان جيرمان.

الدقيقة 40: هدف لصالح فريق رين من اللاعب بريسنيل كيمبيمبي.

الدقيقة 45: بطاقة صفراء للاعب نيمار سان جيرمان.

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انطلاق أحداث الشوط الثاني من نهائي كأس فرنسا.

الدقيقة 49: تمريرات بين لاعبي الفريقين في منتصف الملعب.

الدقيقة 57: بوريجياد لاعب رين ينطلق بالكرة بطول الملعب، ويصل لحدود منطقة جزاء باريس سان، ويسدد الكرة بقوة ولكن يتصدى لها حارس سان جيرمان.

الدقيقة 64: هدف لصالح رين، وبذلك يتعادل الفريقين بهدفين.

الدقيقة 74: التبديل الأول في سان جيرمان، وذلك بخروج ماريا ودخول لياندرو باريديس.

انتهاء الشوط الثاني من المباراة، وتعادل الفريقين 2/2.

الدقيقة 97 من الشوط الاضافي: بطاقة صفراء للاعب لياندرو، بعد تداخله العنيف مع لاعب رين.

بدء الشوط الثاني الاضافي للمباراة، وتبديل كولين داجبا في منتخب باريس، إلى اللاعب موسى.

الدقيقة 118: بطاقة حمراء لكيليان، وذلك بسبب تعمده إيذاء لاعب رين.

بعد ضياع ركلة الترجيح السادسة على باريس سان جيرمان، يتوج ستاد رين بطل لكأس فرنسا لعام 2019.