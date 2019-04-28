نتيجة برشلونة وليفانتي 1-0 وتتويج برشلونة بلقب الليغا 2018/2019 بفضل هدف ميسي

سنتعرف الآن على ملخص نتيجة مباراة برشلونة وليفانتي، حيث تلعب برشلونة اليوم ضد ليفانتي في لقاء حسم الدوري الأسباني لكرة القدم قبل ثلاث جولات من نهايته، تلك المباراة التي من المتوقع أن تكون بوجود أكثر من 100 ألف متفرج داخل أرضية ملعب الكامب نو معقل العملاق الكتالوني.

المباراة التي ستكون في الغالب مباراة الفوز باللقب ستبدأ على ملعب كامب نو في تمام التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت مصر، العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت السعودية، وستقوم قناة bein sport hd3 بإذاعة اللقاء وسيعلق عليها المعلق الرياضي المصري علي محمد علي، وفي حالة فوز برشلونة باللقب ستقوم قنوات بي ان سبورت بعمل تغطية خاصة لإحتفالات الفريق الكتالوني.

التعادل اليوم يكفي برشلونة للفوز بلق الدوري الأسباني، حيث في حال تساوي فريقين في نفس رصيد النقاط يتم اللجوء إلي المواجهات المباشرة التي في صالح الفريق الكتالوني على حساب منافسة اتلتيكو مدريد، وتأمل كتيبة فالفيردي في إنهاء الأمور مبكراً للتفرغ للبطولة الأوروبية التي غابت عن الفريق منذ أخر تتويج في عام 2015 على حساب يوفنتوس، ويفتقد البارسا العديد من اللاعبين المؤثرين لتلك المباراة كما هناك أحتمالات لراحة عدد من اللاعبين البارزين قبل المواجهة المقبلة التي سوف تلعب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل ضد ليفربول في ذهاب الدور قب النهائي.

التشكيلة الرسمية لبرشلونة امام ليفانتي

حراسة المرمي شتيغين

وفي الدفاع سيبمدو — بيكيه- لونجليت – ألبا

ويتكون وسط الملعب من راكيتيتش- فيدال- أرثور

وفي الهجوم كوتينهو- سواريز- ديمبلي.

نتيجة مباراة برشلونة وليفانتي