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برشلونة يتوج رسميا بلقب الدوري الإسباني

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Alaa Ali 0 تبليغ

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قاد المهاجم الدولي الأرجنتيني ليونيل فريقه إلى إحراز اللقب الـ26 في تاريخه بتسجيله هدف الفوز على ضيفه ليفانتي 1-صفر السبت على ملعب كامب نو في المرحلة الرابعة والثلاثين من لكرة القدم.

وسجل ميسي الذي دخل في الشوط الثاني، الهدف الوحيد في الدقيقة 62 فضمن برشلونة رسميا الاحتفاظ باللقب الذي أحرزه الموسم الماضي وللمرة الثامنة في المواسم الـ11 الأخيرة، وذلك في سعيه لتحقيق الثلاثية على غرار 2009 و2015 عندما توج بلقبي الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا. 

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