مدرب النجم الساحلي يؤكد صعوبة مواجهة الزمالك بسبب الإصابات

تحدث الفرنسي ووجيه لومير المدير الفني لفريق النجم الساحلي، عن مواجهة فريقه غدا الأمام الزمالك في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وقال “لومير” خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: ” نواحه منافس صعب على ملعبه ووسط جماهيره، ولكني أرى أنه هذه المباراة مفتاح التتويج باللقب”.
وأكمل: ” لدي العديد من الغيابات المؤثرة وفِي مقدمتهم حارس المرمى الأساسي للإصابة والمهاجم للإيقاف، وهما بالطبع سوف يؤثران على قوة الفريق ولكني لدي ثقة كبيرة في البدلاء وتقديمهم مباراة كبيرة، والعودة إلى تونس بنتيجة إيجابية”.
ويلتقي الفريق الأبيض أمام النجم الساحلي غدا، في التاسعة مساء على استاد برج العرب، في حضور 30 ألف مشجع.
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