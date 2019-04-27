20 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة الجونة

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة عن اختيار 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الجونه المقرر لها الخامسة ونصف مساء الثلاثاء القادم على ستاد حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثون من عمر مسابقة الدورى العام.
ضمت القائمة كلا من..
محمد أبو جبل ، أحمد الشيخ ، السيد فريد ، محمود منصور ، كريم يحيى ، رجب نبيل ، أحمد صبحى ، أحمد أبو الفتوح ، أحمد حمص، ابراهيم عبد القوى ، ايدى ايمومو ، محمود سيد ، إسلام صالح ، عبد العزيز إمام ، حسام حسن ، ديريك تسيبامبى ، أوميد أوكرى ، أحمد مصطفى ، محمد حمدى ذكى ، شريف رضا .
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