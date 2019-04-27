رسميًا.. برشلونة بطلًا للدوري الإسباني للمرة الـ 26 في تاريخه

توج فريق برشلونة رسميًا ببطولة الدوري الإسباني عقب تغلبه على ضيفه ليفانتي بهدف دون مقابل، مساء اليوم السبت، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ 35 من الليجا.
ليصبح بذلك اللقب رقم 26 في تاريخ النادي الكتالوني والثاني على التوالي.
حسم برشلونة اللقب بعد مرور 35 أسبوعًا أي قبل إنقضاء المسابقة بثلاثة أسابيعبفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد الذي يحل وصيفًا برصيد 74 نقطة.
لكن برشلونة ربما لم يكتف بلقب الدوري بل يتطلع للتتويج بالثلاثية إذ يواجه فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.
كما أنه وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ولديه مواجهة مرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي في الأول من مايو المقبل في مباراة الذهاب على أن تكون مباراة الإياب في السابع من الشهر ذاته.
ويتصدر ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني قائمة هدافي الدوري الإسباني حتى الأن برصيد 34 هدفًا منفردًا بالصدارة، إذ أن أقرب منافسيه كريم بنزيما لديه 22 هدفًا فقط.
ويتبقي لبرشلونة ثلاث مباريات في الدوري الإسباني أمام كلًا من سيلتا فيجو وخيتافي وإيبار.
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