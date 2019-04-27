شاهد.. قدم ليونيل ميسي تعلن برشلونة رسميًا بطل الدوري الإسباني

حسم برشلونة بطولة الدوري الإسباني رسميًا، للمرة الـ 26 في تاريخه، بعد الفوز على ليفانتي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدورى الإسبانى.

بدأ برشلونة بضغط قوي من أجل إحراز هدف مبكر، وفي الدقيقة الخامسة سدد البرازيلي كوتينيو كرة قوية، تمكن حارس مرمى ليفانتي من إبعادها بنجاح.

واستمر ضغط برشلونة من أجل التسجيل، في حين لجأ ليفانتي خلال معظم أوقات الشوط

الأول للدفاع فقط، محاولاً التصدي للهجمات الكتالونية.

وكاد كوتينيو أن يحرز هدف التقدم بعد تسديد ناجح لركلة حرة مباشرة، ولكن العارضة تكفلت بإبعاد الكرة، لتستمر نتيجة التعادل السلبي.

وفي الوقت بدل من الضائع استغل راكيتيتش كرة عرضية، ليضعها رأسية قوية ولكن فوق المرمى، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع الشوط الثاني اشرك المدير الفني لبرشلونة، النجم الارجنتيني ليونيل

Advertisements

ميسي بديلاً للبرازيلي فيليب كوتينيو، بحثاً عن تحقيق الفوز وحسم لقب الدوري بشكل رسمي.

وفي الدقيقة 62 تمكن البديل ليونيل ميسي من تسجيل أول الأهداف، بعد إنطلاقة من فيدال من الجهة اليمنى ليمرر الكرة إلى الأجنتيني المنطلق، ليودعها في مرمى ليفانتي معلناً عن أول الاهداف.

وبعد الهدف استمرت محاولات برشلونة لتعزيز الهدف، ولكن دفاع ليفانتي وحارس مرماه، وقفا امام الهجوم الكتالوني بالمرصاد.

حتى أطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة، ليرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 83، ليحسم بطولة الدوري الإسباني لصالحه بشكل رسمي، قبل نهايتها بثلاث جولات.

فيما تجمد رصيد ليفانتي عند النقطة 37 في المركز السادس عشر.

شاهد الفيديو: