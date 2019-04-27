شاهد.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة يوفنتوس وانتر ميلان

تعادل فريق يوفينتوس أمام انتر ميلان بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب سان سيرو ضمن منافسات الاسبوع الـ34من الدوري الايطالي.
سجل أهداف اللقاء رادجا ناينجولان حيث سدد الكورة منخارج خط الـ18لتسكن الشباك معلنة تقدم الانتر في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني ضغط يوفنتوس من أجل إدراك هدف التعادل، حتى تمكن كريستيانو رونالدو من
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 88 في صدارة جدول الدوري الإيطالي، والذي حسمه السيدة العجوز لصالحه بشكل رسمي منذ الجولة الماضية، وارتفع رصيد انتر ميلان إلى 62 نقطة في المركز الثالث.
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