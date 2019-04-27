شاكيرا تتواجد في كامب نو في ليلة تتويج برشلونة بالدوري

تتواجد المغنية الكولومبية شاكيرا زوجة جيرار بيكيه مدافع برشلونة في مدرجات ستاد كامب نو لمتابعة مباراة الفريق الكتالوني أمام نظيره ليفانتي. أمام نظيره ليفانتي. وينتظر برشلونة الفوز على نظيره ليفانتي في المباراة التي تقام بينهما حاليًا ليتوج رسميًا بلقب الدوري الإسباني وغرد حساب برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر محتفلًا بتواجد المغنية العالمية لمتابعة مباراة برشلونة الحاسمة للقب "الليغا". شاهد..

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