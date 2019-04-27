شاهد.. برشلونة يتقدم على ليفانتي بهدف ليونيل ميسي

تمكن برشلونة من إحراز الهدف الأول أمام ليفانتي، في المباراة تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدورى الإسبانى. منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدورى الإسبانى. وجاء الهدف في الدقيقة 62 عن طريق ليونيل ميسي ، بعد انطلاقه من فيدال من الجهة اليمنى ليمرر الكرة إلى الأجنتيني المنطلق، ليودعها في مرمى ليفانتي معلناً عن أول الأهداف. شاهد الفيديو:

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