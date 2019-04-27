رونالدو يصل إلي رقم قياسي جديد خلال مشواره

نجح اللاعب كرستيانو رونالدو في الوصل الي الهدف رقم 600 له خلال مشوار مع الساحرة المستديرة حيث سجل الهدف في شباك انتر ميلان مع يوفينتوس في اللقاء المقام علي ملعب سان سيرون ضمن منافسات الاسبوع 34 . ميلان مع يوفينتوس في اللقاء المقام علي ملعب سان سيرون ضمن منافسات الاسبوع 34 . حيث سبق وأن سجل رونالدو خلال مشوار 599هدف سجل مع اسبورتنج لشبونه 5أهداف ومع مانشستر يونايتد 118هدفا ومع ريال مدريد 450هدف ليكون الهداف التاريخ للريال واخيرا مع اليوفينتوس 27هدف خلال موسم واحد

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