شاهد..كرستيانو رونالدو يسجل هدف التعادل ليوفنتوس أمام إنتر ميلان

تمكن يوفنتوس من إدراك التعادل مع نظيره أمام نظيره إنتر ميلان لتصبح النتيجة بهدف لكل منهما، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب سان سيرو ضمن الأسبوع خلال المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب سان سيرو ضمن الأسبوعالــ34 من الدوري الإيطالي وسجل كرستيانو رونالدو هدف التعادل لصالح يوفنتوس في الدقيقة 62 من تسديدة قوية أرضية من على حدود منطقة الجزاء. شاهد الهدف :

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