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باريس سان جيرمان يتقدم على رين في نهائي كأس فرنسا

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أنهي فريق باريس سان جيرمان الشوط الأول من مباراته أمام رين متقدما بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي تجمع

بين الفريقين علي ملعب ستاد دي فرانس ضمن نهائي كاس فرنسا.

سجل أهداف اللقاء داني ألفيش في الدقيقة 13، ونيمار في الدقيقة21، فيما تمكن رين من تقليص النتيجة في الدقيقة 39 من كرة سجلها بريسنيل كيمبيمبي بالخطأ في مرماه.

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