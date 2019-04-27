أكد مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عضو اللجنة العليا المنظمة لبطولة الأمم الافريقية تحت 17 سنة أن اللجنة المنظمة للبطولة عقدت صباح اليوم اجتماعا طارئا لبحث الشكوى المقدمة من منتخبات السنغال والمغرب ونيجيريا ضد منتخبغينيا الذى وصل للمباراه النهائيه
وأشارت الشكوى إلى وجود اثنين من لاعبي غينيا فوق السن من مواليد 2001 في حين أن البطولة للاعبين مواليد 2002 حيث شاركا فى دورة باليابان لمواليد 2001 قبل
وأضاف عبد الغني أن اللجنة المنظمة إحالة الأمر إلى لجنة الانضباط والمكتب التنفيذي للكاف على اعتبار أن البطولة سوف تنتهى غدا بلقاء منتخبي غينيا والكاميرون .
يذكر أن الفرق الأربعة التى وصلت إلى كأس العالم للشباب بالبرازيل هى انجولا ونيجريا والكاميرون وغينيا
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة المنظمة لأمم افريقيا تحت 17 سنة تحيل شكوى المنتخبات ضد غينيا لانضباط الكاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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