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اللجنة المنظمة لأمم افريقيا تحت 17 سنة تحيل شكوى المنتخبات ضد غينيا لانضباط الكاف

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أكد مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عضو اللجنة العليا المنظمة لبطولة الأمم الافريقية تحت 17 سنة أن اللجنة المنظمة للبطولة عقدت صباح اليوم اجتماعا طارئا لبحث الشكوى المقدمة من منتخبات السنغال والمغرب ونيجيريا ضد منتخب

غينيا الذى وصل للمباراه النهائيه
وأشارت الشكوى إلى وجود اثنين من لاعبي غينيا فوق السن من مواليد 2001 في حين أن البطولة للاعبين مواليد 2002 حيث شاركا فى دورة باليابان لمواليد 2001 قبل
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البطولة مباشرة ، فيما أكد الاتحاد الياباني المعلومة ردا على استفسار اللجنة.
وأضاف عبد الغني أن اللجنة المنظمة إحالة الأمر إلى لجنة الانضباط والمكتب التنفيذي للكاف على اعتبار أن البطولة سوف تنتهى غدا بلقاء منتخبي غينيا والكاميرون .
يذكر أن الفرق الأربعة التى وصلت إلى كأس العالم للشباب بالبرازيل هى انجولا ونيجريا والكاميرون وغينيا
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