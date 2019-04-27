الأهلي يكشف موعد عودة سعد سمير من ألمانيا

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن سعد سمير مدافع الفريق يعود من ألمانيا مطلع

الأسبوع القادم.

ويؤدي سعد سمير في ألمانيا حاليا برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة في الرباط

الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي.

وأوضح أن زميله كريم نيدفيد لاعب خط وسط الفريق مستمر في ألمانيا لاستكمال برنامجه التأهيلي بعد إجرائه جراحة غضروف الركبة.