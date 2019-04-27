الأهلي يكشف موعد عودة سعد سمير من ألمانيا

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن سعد سمير مدافع الفريق يعود من ألمانيا مطلعالأسبوع القادم.
ويؤدي سعد سمير في ألمانيا حاليا برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة في الرباط
وأوضح أن زميله كريم نيدفيد لاعب خط وسط الفريق مستمر في ألمانيا لاستكمال برنامجه التأهيلي بعد إجرائه جراحة غضروف الركبة.
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