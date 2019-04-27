قداحة تُصيب عين نجم دورتموند “سانشو”

تعرض جادون سانشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لإصابة في العين جراء قداحة ألقيت عليه من جمهور شالكه في مباراة الديربي التي أقيمت عصر اليوم السبت.

وأكدت الإعادة التلفزية أن القداحة جاءت من مدرج جمهور شالكه الذي تسبب في شغب كبير أدى إلى تدخل رجال الشرطة.

وصنع سانشو الهدف الأول لفريقه الذي سجله ماريو جوتسه، وعندما كان يحتفل مع زملائه بالهدف ألقيت القداحة عليه من الجمهور الضيف.

ورغم أنه كان يعاني من ألم واضح في العين، إلا أن الدولي الإنجليزي الشاب أصر على العودة إلى الملعب بعد تلقى العلاج من الجهاز الطبي.

Advertisements

لكن عودة سانشو لم تفد دورتموند، إذ تعرض الفريق لخسارة فادحة على ملعبه “سيجنال إيدونا بارك” بأربعة أهداف مقابل هدفين، في افتتاح الجولة الـ 31 من البوندسليجا.

وتمكن شالكه من الرد على هدف جوتسه في الدقيقة 18 بهدف من علامة الجزاء بواسطة اللاعب دانييل كاليوري، وبعد عشر دقائق أضاف ساليف ساني الهدف الثاني للملكي الأزرق.

وتأزمت وضعية دورتموند في بداية الشوط الثاني حين طرد الحكم “فيليكس زواير” الثنائي ماركو رويس وماريوس وولف في الدقيقتين 60 و65 بالبطاقة الحمراء المباشرة، لتتلقى شباك الفريق هدفين أخرين دانييل كاليوري وبريل إيمبولو، فيما سجل أكسيل فيتسل الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 84.

وعزز شالكه بهذه النتيجة فرص بايرن ميونخ في التتويج بلقب الدوري، حيث يتصدر الفريق البافاري برصيد 70 نقطة بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند، وله مباراة يوم غد أمام نورينبرج في ختام الجولة الـ31.