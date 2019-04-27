الإسماعيلي يُفاضل بين قاتل أحلام بوفون والمدفعجي!

تستعد إدارة الإسماعيلي لتعيين مدير فني من أبناء النادي السابقين بعد إقالة المدرب المقدوني “سيدومير يانيفسكي” الذي فشل في اقتحام المربع الذهبي خلال الجولات الماضية.

ولم يحقق الإسماعيلي أي فوز تحت قيادة المدرب القادم من شمال مقدونيا بمنتصف الموسم الحالي، منذ يوم الثاني من أبريل الماضي عندما هزم المقاولون العرب بهدفين دون رد.

وخسر الفريق ثلاث مباريات أمام كل من “بيراميدز والزمالك ووادي دجلة” وسقط في فخ التعادل مرتين أمام الجونة والمصري، في غضون 20 يومًا فقط!.

وتراجع الإسماعيلي إلى المركز السابع برصيد 37 نقطة بفارق 9 نقاط عن المركز الرابع الذي يحتله المصري البورسعيدي.

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ودخل مدافع الإسماعيلي الأسبق، والمعروف بتسديداته الصاروخية “حمزة الجمل” دائرة الترشيحات لتولي زمام الأمور في الفريق مع قاتل أحلام بوفون في كأس القارات 2009 “محمد حمص”.

ولعب حمزة الجمل للإسماعيلي بين عامي 1990 و1998، وقاد الفريق لتحقيق لقب الدوري وآخر لكأس مصر، كما مثل منتخب مصر الأول في 18 مباراة دولية.

أما محمد حمص سليمان فقد لعب لفترة أطول مع الإسماعيلي بين عامي 1997 و2014، وفي موسم 2015/2014 اعتزل بين صفوف وادي دجلة الذي مثله في 13 مباراة بالدوري المحلي.

ويتمتع حمص بخبرات دولية أعلى من حمزة الجمل، لسابق مشاركته في كأس القارات 2009، ومساهمته في التتويج بكأس أمم أفريقيا 2010، حيث استدعي بدلاً من محمد أبو تريكة المصاب.

وبدأ مجلس إدارة الإسماعيلي بقيادة رئيسه “إبراهيم عثمان” عملية التخلص من سيدومير بعد الخسارة التي مني بها الفريق أمام وادي دجلة، وتعيين جهاز مؤقت بقيادة محمود جابر كمدرب عام وعطية صابر كمدرب مساعد، على أن يكون صبري المنياوي مديرًا للكرة واستمرار سعفان الصغير في منصب مدرب حراس المرمى.