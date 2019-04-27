سولشاير: بوجبا والريال؟ لا تستطيع ضمان أي شيء في كرة القدم

يتوقع المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير استمرار نجم خط الوسط الدولي الفرنسي بول بوجبا بين صفوف الفريق بالموسم المقبل، رغم التكهنات والأقاويل المنتشرة في وسائل الإعلام عن نية اللاعب في الرحيل، وتلبية دعوة زين الدين زيدان للعمل معه في ريال مدريد.

وتصاعدت التقارير التي ربطت الفائز بكأس العالم 2018 بعملاق الدوري الإسباني والبطل القياسي لدوري أبطال أوروبا، وسط النتائج السلبية لمانشستر يونايتد، والتي أضرت بموقفه في المنافسة على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخسر فريق الشياطين الحمر سبع مرات في آخر تسع مباريات منذ تحويل أولي جونار سولشاير من مدرب مؤقت إلى مدرب دائم ومنحه عقدًا مدته ثلاثة أعوام من إدارة النادي.

وعاد بول بوجبا إلى أولد ترافورد نظير 86 مليون جنيه إسترليني في صيف 2016، بعدما قضى أربعة أعوام ناجحة مع يوفنتوس، فاز خلالهم بلقب الدوري المحلي وقاد الفريق إلى نهائي دوري الأبطال قبل الخسارة من برشلونة في برلين عام 2015.

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وقال سولشاير “لا تستطيع ضمان أي شيء في كرة القدم، لكن نعم أعتقد أن بوجبا سيكون هنا الموسم المقبل، يمكنني أن أؤكد لكم أنه عازم على تحقيق النجاح في مانشستر يونايتد”.

وأضاف “لقد كان بوجبا رائعة معنا، إنه إنسان مميز، نحن جميعًا نريده أن يفعل ما هو أفضل مما فعله، إنه قائد في غرفة خلع الملابس وفي الملعب، وبالعودة إلى ما كنت أقوله حول استمراره، أود أن أقول: نعم، لا يمكنك أبدًا أن تضمن، لكنه سيكون هنا على حد علمي”.

ووجه قائد مانشستر يونايتد الأسبق «روي كين» انتقادات لاذعة لبول بوجبا، متهمًا إياه باللعب من أجل نفسه، وفشله في قيادة الفريق بالشكل الكافي.

ورد سولشاير على ذلك الرأي، بإصراره على أن أسلوب المواجهة لزميله السابق لا يتوافق مع اللعبة الحديثة، وقال النرويجي “لدينا فريق مليء باللاعبين الموهوبين والقيادة أشياء مختلفة، أعتقد أنك تعرف كذلك أن العالم قد تغير، لذلك ليس لديه بريان روبسون أو روي كين أو ستيف بروس في غرفة ملابسنا، نحن جميعًا مختلفون، أحببت اللعب تحت قيادة روي كين، وتحدث الجميع هنا عن بريان روبسون، لكن المجتمع مختلف الآن”.

وختم “أنا لا أقود بنفس الطريقة التي قاد بها أليكس فيرجسون أو لويس فان خال أو جوزيه مورينيو، كلنا قادة مختلفون عن بعضنا”.