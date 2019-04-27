رياضة | كشف حساب فالفيردي مع برشلونة بعد تتويجه بالدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف حساب فالفيردي مع برشلونة بعد تتويجه بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج نادي برشلونة بطلاً للدوري الاسباني للمرة 26 في تاريخه، وذلك بعد فوزه اليوم السبت على ليفانتي بهدف وحيد سجله أسطورته ليونيل ميسي ليصل البارسا للنقطة 83 في صدارة جدول ترتيب الليجا.

وتفوق برشلونة بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 74 نقطة بعد مشوار كبير للبارسا مع مدربه هذا الموسم ليحسم لقبه الـ26.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" كشف حساب إرنستو فالفيردي مع برشلونة بعد التتويج بلقب الدروي الإسباني:

- فالفيردي تولى مسؤلية تدريب البارسا في صيف 2017 وعقده يمتد حتى يونيو 2020

- قاد البارسا منذ توليه للمسؤلية في 113 مباراة بمختلف البطولات (فاز 79 - تعادل 25 - خسر 9 مباريات) وسجل 271 هدفاً واستقبل 88 هدفاً

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- خاض مع البارسا هذا الموسم في مسابقة الدوري الإسباني 35 مباراة (فاز 25 - تعادل 8 - خسر مباراتين) وسجل 86 هدفاً واستقبل 32

- في دوري الأبطال هذا الموسم: لعب 10 مباريات وفاز 7 وتعادل 3

- إنجازاته مع برشلونة:

الدوري الإسباني لكرة القدم "مرتين": 2017- 18 / 2018-19

كأس ملك إسبانيا: 2017-18

كأس السوبر الإسباني: الوصيف 2017