رياضة | نافاس يضغط على كورتوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نافاس يضغط على كورتوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مركز حارسة المرمى في ريال مدريد يقع مرة أخرى في دائرة الضوء بعد عودة زين الدين زيدان كمدرب، حيث استعاد كيلور نافاس مكانه بين الثلاث خشبات بعد فترة صعبة تحت قيادة سانتياجو سولاري.

الحارس البالغ من العمر 32 عامًا يناضل لإظهار أنه يجب أن يكون حارس مرمى مدريد الموسم المقبل، حيث أن إصابة البلجيكي كورتوا منحت كيلور فرصة لإثبات نفسه وما يمكنه القيام به لزيدان.

كيلور كان حارس مرمى بطولة كأس الملك مع سولاري، بينما كان كورتوا حارس الليجا ودوري أبطال أوروبا، لكن الأن فقد حارس تشيلسي السابق مكانه، حيث استغرق الأمر زيدان خمسة أيام فقط لتغيير الأمور.

من المؤتمر التقديمي إلى أول مباراة له ضد سيلتا فيجو، اتخذ المدرب قرارًا بأن يبدأ كيلور بعد سبعة أشهر وهو بعيد عن التشكيلة الأساسية لمباراة في الليجا دون نسيان أنه لعب مرة واحدة فقط ضد ريال بيتيس بسبب إصابة كورتوا.

بعد التوقف الدولى عاد كورتوا مصابا، مما جعل كيلور يستغل غيابه لإثبات أنه يجب أن يكون الرقم 1، إحصائياته أفضل من الحارس البلجيكي حيث مر 225 دقيقة دون أن يستقبل هدفًا وقد حافظ على نظافة شباكه أمام أتلتيك بيلباو وخيتافي، وأخر هدف تلقاه كان في مباراة التعادل مع ليجانيس.

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يمارس كيلور الأن ضغطًا على كورتوا بعد أن بدأ خمسة مباريات متتالية ، احتفظ بمركزه ضد خيتافي على الرغم من عودة البلجيكي إلى قائمة يوم المباراة. وهذا قرار آخر لزيدان أثار النقاش، حيث قال بعد المباراة "لقد اخترت كيلور لأنني المدرب وضد رايو فاليكانو سنرى ما سيحدث". وكما لوحظ فإن الاحصائيات تفضل كيلور على كورتوا. حيث لعب الكوستاريكي 20 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، واستقبل متوسط 0.95 هدف في المباراة ، وحافظ على نظافة شباكه في 35% من مبارياته وفاز ب60% من المباريات التي لعبها.

بينما لعب كورتوا 32 مباراة وكان معدله 1.3 هدف في المباراة، وحافظ على نظافة شباكة في 31% وحقق نسبة فوز بلغت 59%.

من الواضح أن الإحصائيات تصب في صالح كيلور في أصعب موسم له في سانتياجو بيرنابيو، ومع عودة زيدان استعاد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا مكانته السابقة كرقم 1.