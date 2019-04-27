رياضة | وست هام يستهدف التعاقد مع نجم وسط ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وست هام يستهدف التعاقد مع نجم وسط ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف مانويل بيليجريني، الدير الفني لفريق وست هام يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع داني سيبايوس، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني، مقابل 20 مليون يورو.

وأفادت صحيفة "الآس" الإسبانية، أنه بعودة زين الدين زيدان إلى مقاعد بدلاء الفريق قد فتحت الباب للعديد من اللاعبين من اجل الرحيل الموسم المقبل، من بينهم داني سيبايوس. والذي كان أحد أكثر اللاعبين استخدامًا مع جولين لبوبتيجي ومع سانتياجو سولاري، حيث شارك في بعض المباريات وتم استبعاده قليلاً.

مع عودة زيدان، عاد سيبايوس إلى دوره غير الموجود في الفريق، من بين المباريات السبع التي لعبها ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي، كان لاعب خط الوسط اساسياً في الفوز على هويسكا ولم يلعب دقيقة واحدة في آخر خمس مباريات، لا يوجد خيار أمام سيبايوس سوى مواصلة مسيرته خارج البيرنابيو.

كما كشفت "الديلي ميرور"، فإن الوجهة التالية للاعب يمكن أن تكون في لندن، طلب بيليجريني، من وست هام التوقيع مع لاعب ريال مدريد، ووفقًا للصحيفة الإنجليزية، فإن المدرب التشيلي من كبار المعجبين بإمكانياته ويريد أن يستضيفه في الموسم المقبل.