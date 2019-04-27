رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد تتويج برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد تتويج برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي برشلونة فوزاً غالياً على ليفانتي بهدف دون مقابل في مباراة الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الاسباني حيثُ سجل هدف البارسا لاعبه المتميز ليونيل ميسي بالدقيقة "62".

جاء ترتيب الدوري:

1- برشلونة: 83 نقطة

2- أتلتيكو مدريد: 74 نقطة

3- ريال مدريد: 65 نقطة

4- خيتافي: 55 نقطة

5- إشبيلية: 55 نقطة

6- فالنسيا: 52 نقطة

7- أتلتيك بلباو: 50 نقطة

8- ألافيس: 47 نقطة

9- إسبانيول: 43 نقطة

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10- ريال بيتيس: 43 نقطة

11- ليجانيس: 42 نقطة

12- ريال سوسيداد: 41 نقطة

13- إيبار: 40 نقطة

14- فيا ريال: 39 نقطة

15- ليفانتي: 37 نقطة

16- سيلتا فيجو: 37 نقطة

17- بلد الوليد: 35 نقطة

18- جيرونا: 34 نقطة

19- ويسكا: 29 نقطة

20- رايو فاليكانو: 28 نقطة