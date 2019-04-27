رياضة | برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ26 في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ26 في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج برشلونة بالدوري الإسباني للمرة السادسة والعشرين في تاريخه، بعد فوزه على ليفانتي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الليجا الإسبانية.

وجاء هدف برشلونة في شباك ليفانتي عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 62 من زمن المباراة.

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بهذا الفوز يرتفع رصيد برشلونة إلي 83 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 74 نقطة، لكن الفريق الكتالوني يتفوق في المواجهات المباشرة ليتوج رسميًا بلقب الدوري الاسباني للمرة الـ26 في تاريخه.

برشلونة خاض 35 مباراة بالدوري الأسباني هذا الموسم، حقق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر مباراتين، وكان الأقوي هجومًا بتسجيله 86 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 32 هدفًا فقط، ليعتلي عرش الليجا برصيد83 نقطة.

ويعتبر هذا لقب "الليجا" العاشر للأرجنتيني ليونيل ميسي ليتفوق على الاسباني انييستا صاحب الـ9 ألقاب، كما عادل رقم اسطورة ريال مدريد خوسيه مارتينيز صاحب الـ 10 ألقاب.