رياضة | المصري يحدد ١٠ مليون دولار للاستغناء عن إسلام عيسى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يحدد ١٠ مليون دولار للاستغناء عن إسلام عيسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي عن مستقبل إسلام عيسى لاعب الفريق خلال الموسم القادم وسط تألقه وظهوره بشكل لافت للنظر منذ انتقاله إلى الفريق البورسعيدي من صفوف النصر.

وأكد حلبية في تصريحات خاصة أن شرطهم لرحيل عيسى هو الحصول على مبلغ ١٠ مليون دولار ومن يدفع تلك القيمة المالية سيتم بيع اللاعب له ومستعد لتوصيل اللاعب له بنفسي.

وواصل حلبية" لا تفرق معنا بيعه للأهلي أو الزمالك أو بيراميدز أي نادي يلبي طلباتنا سنبيعه له".

وأشار حلبية إلى أن :"الخليج هو الأقرب لإسلام عيسى بإعتبارهم الأكثر قدرة على تلبية المطالب المالية لنا ".