رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم السبت.. ميسي يحسم مصير فالفيردي والبرسا يقترب من إغلاق كبري صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم السبت.. ميسي يحسم مصير فالفيردي والبرسا يقترب من إغلاق كبري صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج برشلونة بالدوري الإسباني للمرة السادسة والعشرين في تاريخه، بعد فوزه على ليفانتي بهدف نظيف سجله ليونيل ميسي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الليجا الإسبانية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 27/4/2019:

- أومتيتي يصدم برشلونة

وجه الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني صدمة قوية لإدارة فريقه وذلك قبل فتح باب الإنتقالات الصيفية.

وكان البارسا ينوي الإطاحة بالفرنسي بعد إعتماد فالفيردي على الثنائي جيرارد بيكيه ولينجليت وذلك بسبب إصابات اللاعب المتكررة والتي أبعدته عن المشاركة في معظم فترات الموسم.

وأكد موقع " الدون بالون " أن أومتيتي يرغب في البقاء بين جدران فريقه الموسم القادم على الرغم من طلب فالفيردي في التخلص منه والإستغناء عن خدماته.

وطلب اللاعب من إدارة فريقه رفض جميع العروض التي سيتم توجيهها له على الرغم من وجود إهتمام كبير من عديد الأندية الإنجليزي والإيطالية للحصول على خدماته.

ويأتي سبب رفض أومتيتي الرحيل عن برشلونة إلى رغبته في الفوز بجميع الألقاب الممكنه والمشاركة بصورة أساسية ما يضمن له التواجد في تشكيلة منتخب بلاده.

- ميسي يفجر مفاجأة عن مستقبل مدرب برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة مدوية فجرها ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة عن مستقبل مدرب الفريق الكتالوني إرنستو فالفيردي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن ليونيل ميسي يريد أن يكون فالفيردي مدربه في برشلونة حتى الاعتزال.

ويستعد برشلونة لحسم لقب الدوري الإسباني اليوم بشكل رسمي أمام فريق ليفانتي، حيث يتبقى له ثلاث نقاط فقط لحسم الدوري الإسباني.

- يوفنتوس يهدد برشلونة

دخل الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة دائرة اهتمام يوفنتوس الايطالي للانضمام إلى صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، إن يوفنتوس سوف يتجه لضم راكيتيتش إذا رحل البوسني ميراليم بيانيتش في الصيف المقبل والمطلوب بقوة من قبل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد.

ويريد يوفنتوس الحصول على أقل تقدير على 60 مليون يورو من أجل بيع بيانيتش في الصيف المقبل سواء لريال مدريد أو باريس سان جيرمان.

وأشار الموقع إلى أن الإدارة الرياضية في يوفنتوس تعتقد بأن الكرواتي راكيتيتش سيكون الخيار المثالي لفريق حال رحيل بيانيتش في ظل احتمالية ضمه من برشلونة مقابل 60 مليون يورو علما بأن عقده مع البارسا ينتهي في يونيو 2021.

- برشلونة يعرض 120 مليون يورو لخطف نجم البريميرليج

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة الأسباني يُجهز لتقديم عرضًا أخيرًا للتعاقد مع ماركوس ​راشفورد​ نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة يستعد لعرض 120 مليون يورو لضم "راشفورد" نهاية الموسم.

وتأتي رغبة برشلونة في التعاقد مع "راشفورد" بعد تألقه اللافت للأنظار مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، خاصة بعد تولي النرويجي سولسكاير القيادة الفنية للفريق.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن إدارة مانشستر يونايتد اشترطت الحصول على 100 مليون استرليني للتخلي عن "راشفورد".

- كيف يفكر "ميسي" في ليفربول؟

Advertisements

ألمح نادي برشلونة الإسباني إلى تفكير نجمه ليونيل ميسي في مباراة ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر "الانستجرام" صورة لميسي وهو يبتسم وينظر للكاميرا مع التعقيب "تعرفون فيما يفكر" في إشارة إلى دوري أبطلا أوروبا.

كان ميسي قد أعلن أن هدفه الأول الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع برشلونة.

- تفاصيل حديث ميسي وفالفيردي مع لاعبي برشلونة

أنهي فريق برشلونة الإسباني الحصة التدريبية الأخيرة تحضيراً لمواجهة ليفانتي يوم غد السبت في الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن فالفيردي مدرب الفريق وميسي القائد حرصا على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين على أرضية ملعب التدريبات قبل انطلاقة المران.

واشارت الصحيفة إلى أن جلسة فالفيردي وميسي كان الهدف منها حث اللاعبين على تحقيق الفوز يوم غد على ليفانتي وحصد بطولة الدوري أمام الجماهير في ملعب الكامب نو.

واكدت الصحيفة على أن التدريبات شهدت تواجد جميع اللاعبين باستثناء البرازيلي رافينيا والذي يعاني من إصابة ابعدته عن المشاركة مع الفريق.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم مشاركة ثنائي فريق الشباب موسى واغي وايناكي بينا.

- قبل الوفاة بـ6 أيام.. كيف أقنع فيلانوفا ميسي بالبقاء في برشلونة؟

كشف خوردي رورا مساعد تيتو فيلانوفا المدير الفني السابق لبرشلونة عن رغبة ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق في الرحيل عندما كان الراحل فيلانوفا مدربا للفريق ولكن المدرب الراحل اقنعه بالاستمرار مع البلوجرانا.

وقال رورا في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي :"فيلانوفا كان شخص بسيط لكنه امتلك شخصية عظيمة عرف كيف يدير شئون الفريق خاصة أن مهمة تدريب برشلونة ليست بالمهمة السهلة وهذا ما جعله استثنائي".

واختتم رورا تصريحاته قائلاً :"ليونيل ميسي قائد البلوجرانا الحالي كانت لديه الرغبة في الرحيل عن النادي الكتالوني لكن فيلانوفا اجتمع به وظل الثنائي يتحدثان سوياً لساعات".

- نجم برشلونة يكشف عن رفضه عرضًا من يوفنتوس في بداية مسيرته الكروية

قال كليمنت لينجليت، مدافع برشلونة الإنتقال أنه رفض عرضًا للإنضمام لصفوف فريق يوفنتوس في بداية مشواره الكروي.

وصرح "لينجليت" لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: " في بداية مسيرتي نادي يوفنتوس تواصل مع والدي، وقمنا بزيارة المجمع التدريبي ، وحضرنا مباراة الفريق ضد إمبولي، وكنت أعتقد أنها خطوة كبيرة جدًا بالنسبة لي خاصة وأن عمري كان صغيرًا وقتها 18 عامًا".

وتابع: " يوفنتوس كان يضم مجموعة من النجوم الكبار، وكان التوقيع له في هذا الوقت محفوفا بالمخاطر، ومن الناحية المالية كان العرض جيدًا لكن تلك الخطوة كانت مخاطرة في مسيرتي، ولم أكن مستعدًا، وقررت الرفض".

وأكد "لينجليت" أن والداه وافق علي قراره بشأن رفض عرض يوفنتوس، مشددًا أنه ليس نادمًا على تلك الخطوة

- نجم ليفربول مهدد بالغياب عن مواجهة برشلونة

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم من إنجلترا مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص غياب البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن مواجهة فريقه ضد برشلونة الإسباني والتي ستجمع الفريقان يوم الاربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكان فيرمينو قد عانى من بعض المشاكل على مستوى الركبة تسببت في غيابه عن مباراة الريدز يوم أمس والتي تغلب فيها على هدرسفيلد تاون بخمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي إحتضنها ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من البريميرليج.

ويعاني اللاعب حتى الآن من تلك الإصابة ولم يشفى منها ما يضع الالماني يورجن كلوب في حيره من أمره بخصوص هوية اللاعب الذي سيحل بديلاً لفيرمينو في مباراة البلوجرانا.

ورفض كلوب الحديث عن إصابة اللاعب والمدة التي سيبتعد فيها عن الملاعب وقال أنه يعاني من شملكة عضلية فحسب وسيتم الوقوف بشكل نهائي على مده الغياب لاحقاً.

وسيعول كلوب على الثنائي صلاح وماني من أجل قيادة هجوم الفريق خاصةً بعد توهجهم وتسجيل كلاً منهما هدفين في مباراة الأمس مع التفكير في الدفع بستوريدج كمهاجم صريح.