رياضة | الكشف عن موعد انضمام رودريجو جوس لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد انضمام رودريجو جوس لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يبدأ وداع النجم البرازيلي الشاب رورديجو جوس لفريقه الحالي سانتوس، مع انطلاق الدوري البرازيلي وكل العيون الإسبانية ستكون عليه، والذي سينتقل رسميًا إلى ريال مدريد هذا الصيف.
الجدير بالذكر ان اللاعب صاحب الـ 18 عامًا جاهز لبدء موسمه الثالث والأخير مع سانتوس يوم الأحد، وسينضم رودريجو إلى فريق المدرب زين الدين زيدان في 10 يوليو.
وسينضم رودريجو جوس إلى ريال مدريد في العاشر من يوليو القادم، وسيلعب مباراته الأخيرة مع سانتوس على أرضه أمام كورينثيانز في 12 يونيو.