رياضة | الكشف عن موعد انضمام رودريجو جوس لريال مدريد

الجدير بالذكر ان اللاعب صاحب الـ 18 عامًا جاهز لبدء موسمه الثالث والأخير مع سانتوس يوم الأحد، وسينضم رودريجو إلى فريق المدرب زين الدين زيدان في 10 يوليو.

وسينضم رودريجو جوس إلى ريال مدريد في العاشر من يوليو القادم، وسيلعب مباراته الأخيرة مع سانتوس على أرضه أمام كورينثيانز في 12 يونيو.