رياضة | التعادل الإيجابي يحسم قمة إنتر ميلان ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم قمة إنتر ميلان ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق موقعة إنتر ميلان ويوفنتوس في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "سان سيرو" في قمة مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم "الكالتشيو".

انتهى الشوط الأول من هذا اللقاء بتقدم النيراتزوري بهدف نظيف عن طريق لاعب الوسط رادجا ناينجولان، والذي سجله في الدقيقة ٧.

وفي الشوط الثاني كثف فريق السيدة العجوز من هجماته لينجح كريستيانو رونالدو في إدارك التعادل ليوفنتوس مع حلول الدقيقة ٦٢.

وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى ٨٨ نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع إنتر ميلان رصيده للنقطة ٦٢ احتل بهم المركز الثالث.