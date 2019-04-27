رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. الملكي يهدد صفقة برشلونة الذهبية وبيريز يقرر بيع نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. الملكي يهدد صفقة برشلونة الذهبية وبيريز يقرر بيع نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم السبت الموافق 27 أبريل 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بشدة من الملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- زيدان عن التعاقد مع نيمار وهازارد : الوقت ليس مناسبًا

صرح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بأن التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي والبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ليس مناسباً.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية : "بالطبع أي لاعب حلمه اللعب للريال، كثير من اللاعبين يريدون تمثيل النادي الملكي ولكننا سنرى ما الذي سيحدث بشأن مستقبل نيمار وهازارد وقدومهما للريال، الوقت الآن ليس مناسبًا".

وأضاف : "لن أقوم بكل عمل بمفردي ويجب أن تتحد الجهود من أجل تحقيق المراد وسنحاول الفوز على رايو فاييكانو غدًا، سيكون من المهم لنا الفوز وتحقيق النقاط الثلاث".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً : "جميع لاعبي ريال مدريد بخير ماعدا فينسيوس جونيور فهو عائد بعد إصابة دامت لمدة شهرين وفينسيوس يحتاج أسبوعًا آخر من العمل".

يذكر أن الفرنسي كريم بنزيمة سيغيب عن مواجهة رايو فاييكانو غدًا في الدوري بسبب إصابة عضلية تعرض لها.

- بوجبا يقترب بشدة من ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني بات قريبًا من التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية بأن ريال مدريد توصل للاتفاق مع بول بوجبا مقابل 12 مليون يورو كراتب سنوي بزيادة 2 مليون يورو عن راتبه الحالي مع مانشستر يونايتد بعدما كان يظن الجميع بأنه يحصل في مسرح الأحلام على 17 مليون يورو سنويا لكن التشيلي اليكسيس سانشيز هو أعلى راتب في الشياطين الحمر بقيمة 12 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بوجبا طلب من إدارة مانشستر يونايتد إنهاء إجراءات انتقاله لريال مدريد في الفترة المقبلة لأنه لا يريد تكرار ما حدث من دراما في انتقاله في عام 2016 عندما انتقل من يوفنتوس للشياطين الحمر مقابل 120 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بوجبا ي غب في الرحيل عن مانشستر يونايتد بسبب معرفته بعدم فوز الشياطين الحمر بأي لقب في الموسم المقبل بالإضافة إلى رغبته في اللعب لريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان.

وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن بول بوجبا قد يكون أولى صفقات زيدان الصيفية بالإضافة إلى البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اليونايتد لن يبيع بوجبا بأقل من 150 مليون يورو لكن ريال مدريد سيستخدم جاريث بيل لتخفيض المقابل المالي لإنهاء صفقة بوجبا في الصيف.

- إنتر ميلان يُخطط لخطف "هدف" ريال مدريد وبايرن ميونيخ مجانًا

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان يتطلع للتعاقد مع إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية العام القادم.

وأشارت صحيفة "توتو سبورت" أن إنتر ميلان يستهدف الظفر بخدمات "جوندوجان" مجانًا دون دفع أي أموال للنادي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيبي ماروتا، المدير التنفيذي للنيراتزوري، وبييرو أوسيليو، المدير الرياضي للنادي، يخططان للتوقيع مع اللاعب في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده في صيف 2020، لكن يبقي راتب اللاعب والبالغ 9 ملايين يورو عقبة أمام إتمام الصفقة.

ويحظي "جوندوجان" بإهتمام بعض أندية أوروبا الراغبة في ضمه، أبرزهم ريال مدريد وبايرن ميونيخ واللذان سيبدأن التحرك للفوز بخدمات اللاعب مبكرًا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان بيب جوارديولا، مدرب السيتي، قد كشف في وقت سابق، عن رفض جوندوجان تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

- مدافع جديد على رادار ريال مدريد في الصيف

يرغب فريق ريال مدريد الإسباني تدعيم صفوفه على مستوى الخط الدفاعي للموسم المقبل، حيث يتابع زين الدين زيدان مدرب الفريق أكثر من مدافع لضمه في الميركاتو القادم.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن ريال مدريد يضع فيرو لاعب فريق بنفيكا البرتغالي في أولويات تعاقداته على مستوى خط الدفاع.

ويرى زيدان أن الخط الدفاعي في الفريق الملكي يعاني هذا الموسم، بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعبين في منتصف الموسم.

يذكر أن ريال مدريد قد تعاقد مع البرازيلي إيدير ميليتاو ط مدافع فريق بورتو البرتغالي، وذلك بداية من الموسم المقبل.

- زيدان يستقر على بديل بنزيما في الريال

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم السبت من العاصمة الإسبانية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد توصلت إلى اللاعب الذي سيحل بديلاً لكريم بنزيما في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن راؤول دي توماس مهاجم المرينجي المعار إلى فريق رايو فاييكانو صاحب الأربعة وعشرين عاماً هو البديل المناسب لبنزيما في صفوف المرينجي.

ويقدم دي توماس مستوى رائع مع فاليكانو على الرغم من المستوى الكارثي الذي يعيشه الفريق بعد أن أحرز أربعة عشر هدفاً في ثلاثين مباراة خاضها ما يجعله مسجلاً أكثر من 35% من أهداف فريقه كاملة.ً

وأردفت ماركا أن الريال يهتم أيضاً بالحصول على خدمات لوكا يوفيتش مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكن الصفقة قد تفشل بسبب المستوى المادي الكبير البالغ 80 مليون يورو.

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ويملك دي توماس أفضلية كبيرة لإنهاء إعارته في الموسم المقبل ليكون بديلاً لكريم بنزيما في الخط الأمامي

- الماركا تفجر مفاجأة بخصوص نجوم الريال

زعم موقع " بي سكور " أن نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قرروا البقاء في صفوف الفريق المرينجي خلال الموسم المقبل على الرغم من الشائعات التي تحدثت عن رحيل الكثير منهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الموقع أنه لا أحد من اللاعبين يريد أن يغادر صفوف الملكي الموسم المقبل على الرغم من الأنباء التي ظهرت وربطت كل لاعب بأكثر من فريق للإنضمام إليه الموسم الكروي القادم.

ويتبقى أربعة أسابيع فقط قبل نهاية موسم الريال الذي خرج منه خالي الوفاض حيث لم يبقى له سوى ثلاثة مباريات في الدوري الاسباني بعد توديع كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وسيكون زيدان على موعد مع إعاده ترتيب الصفوف من جديد من أجل السيطرة على جميع البطولات طولاً وعرضاً محلياً وأوروبياً.

وعلى الرغم من وجود بعض الأنباء التي تفيد بإستقدام الريال للثلاثي بوجبا وهازارد وليروي ساني ورحيل إيسكو وبيل ومارسيلو وفاران فإن المعلومات الصادرة اليوم السبت تؤكد عدم رغبة أي من اللاعبين بالرحيل.

ويسعى اللاعبون إلى خوض منافسة جديدة مع الأسماء التي سيضمها زين الدين زيدان لخلق فرصة من الحماس بين جميع اللاعبين ما يصب في مصلحة المرينجي.

- ريال مدريد ينسحب من صفقة نجم باريس سان جيرمان

إنسحبت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من سباق التعاقد مع الدولي الفرنسي أدريان رابيوت لاعب باريس سان جيرمان والذي ينتهي عقده مع فريق حديقه الأمراء بنهاية الموسم الجاري.

وكان الريال قد دخل في مفاوضات جادة للحصول على خدمات اللاعب صاحب الأربعة وعشرين عاماً لكن المطالب المادية المرتفعة التي أراد اللاعب الحصول عليها دفعت النادي الملكي إلى التخلي عن فكرة إستقدامه.

وكانت بعض الأندية الأوروبية قد إهتمت بالحصول على خدمات اللاعب مثل برشلونة وريال مدريد بالإضافة إلى مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد من الدوري الإنجليزي لكن راتبه السنوي مرتفع ويحول بينه وبين الاندية الراغبة في ضمه.

وفي نفس السياق يؤكد زيدان أنه يرغب في الحصول على خدمات مواطنه الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي أو نجولو كانتي متوسط ميدان البلوز فريق تشيلسي بعد الإنسحاب بصورة رسمية من صفقة رابيو.

- بيريز يقرر الإطاحة بحارس الريال

أبلغ فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي ضرورة التخلص من الكوستاريكي كيلور نافاس حارس المرمى وعرضه للبيع خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم السبت قد أكدت أن زيدان كان يعتزم أن يعتمد على خدمات الكوستاريكي بصورة أساسية الموسم المقبل قبل أن يبلغه بيريز بضرورة التخلص منه.

ويفضل بيريز أن يتم الدفع بالبلجيكي تيبوا كورتوا في مركز حراسة المرمى بعد التعاقد معه في الصيف الماضي قادماً من صفوف فريق نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقالت صحيفة " ديلي ميل " أن بيريز أخبر زيدان أن مستقبل الفريق والمشروع الشاب يتوجب التخلص من بعض القامات الغير مفيدة مثل نافاس والإعتماد على كورتوا لضمان تحقيق دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن نافاس قد إنضم إلى ريال مدريد في صيف العام 2014 بعد تألقه اللافت مع منتخب بلاده كوستاريكا في كأس العالم ونجح في الفوز بثلاثة ألقاب متتالية في التشامبيونزليج.

هل ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد ؟.. كلوب يُجيب

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي أنه واثق من بقاء الدولي المصري محمد صلاح بين صفوف الريدز الموسم المقبل خاصةً بعد الشائعات التي ربطت هداف الدوري الإنجليزي من الإنتقال إلى ريال مدريد الموسم القادم. وفي تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لصحيفة " ميرور " البريطانية أكد أنه لا يثق في أي كلام يتم كتابته عبر مواقع التواصل الإجتماعي كما أنه لا يثق في 3% من الكلام الذي تردده بعض الصحف والتي ترغب في الحصول على نسب مشاهدات كبيرة. وأضاف كلوب أنه لم يدخل في أي جدال مع صلاح بعد لقاء تشيلسي بعد أن فجرت صحيفة آس الإسبانية مؤخراً وجود خلاف حاد نشب بين الطرفين أدى إلى رغبة صلاح في الخروج من قلعة أنفيلد صوب أحد الأندية الكبرى لخوض تحدي جديد. وكان صلاح قد ساهم في فوز فريقه يوم أمس بخمسة أهداف مقابل لا شيء على هدرسفيلد تاون لحساب مباريات الجولة السادسة والثلاثين من البريميرليج بتوقيعه على هدفين وصناعة هدف ما جعله يتصدر قائمة الهدافين برصيد 21 هدفاً بفارق هدف وحيد عن زميله السنغالي ساديو ماني صاحب ال20 هدف.

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