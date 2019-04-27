رياضة | مفاجأة كبري بشأن نجوم ريال مدريد



زعم موقع " بي سكور " أن نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قرروا البقاء في صفوف الفريق المرينجي خلال الموسم المقبل على الرغم من الشائعات التي تحدثت عن رحيل الكثير منهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية المق

بلة.

وقال الموقع أنه لا أحد من اللاعبين يريد أن يغادر صفوف الملكي الموسم المقبل على الرغم من الأنباء التي ظهرت وربطت كل لاعب بأكثر من فريق للإنضمام إليه الموسم الكروي القادم.

ويتبقى أربعة أسابيع فقط قبل نهاية موسم الريال الذي خرج منه خالي الوفاض حيث لم يبقى له سوى ثلاثة مباريات في الدوري الاسباني بعد توديع كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا. Advertisements

وسيكون زيدان على موعد مع إعاده ترتيب الصفوف من جديد من أجل السيطرة على جميع البطولات طولاً وعرضاً محلياً وأوروبياً.

وعلى الرغم من وجود بعض الأنباء التي تفيد بإستق دام الريال للثلاثي بوجبا وهازارد وليروي ساني ورحيل إيسكو وبيل ومارسيلو وفاران فإن المعلومات الصادرة اليوم السبت تؤكد عدم رغبة أي من اللاعبين بالرحيل.



ويسعى اللاعبون إلى خوض منافسة جديدة مع الأسماء التي سيضمها زين الدين زيدان لخلق فرصة من الحماس بين جميع اللاعبين ما يصب في مصلحة المرينجي.