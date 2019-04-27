رياضة | إنتر ميلان يخطط لخطف "هدف" ريال مدريد وبايرن ميونيخ مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يخطط لخطف "هدف" ريال مدريد وبايرن ميونيخ مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان يتطلع للتعاقد مع إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية العام القادم.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" إن إنتر ميلان يستهدف الظفر بخدمات "جوندوجان" مجانًا دون دفع أي أموال للنادي الإنجليزي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بيبي ماروتا، المدير التنفيذي للنيراتزوري، وبييرو أوسيليو، المدير الرياضي للنادي، يخططان للتوقيع مع اللاعب في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده في صيف 2020، لكن يبقي راتب اللاعب والبالغ 9 ملايين يورو عقبة أمام إتمام الصفقة.

ويحظي "جوندوجان" بإهتمام بعض أندية أوروبا الراغبة في ضمه، أبرزهم ريال مدريد وبايرن ميونيخ واللذان سيبدأن التحرك للفوز بخدمات اللاعب مبكرًا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان بيب جوارديولا، مدرب السيتي، قد كشف في وقت سابق، عن رفض جوندوجان تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.