رياضة | فنربخشة يتعادل مع طرابزون سبور في الدوري التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنربخشة يتعادل مع طرابزون سبور في الدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل طرابزون سبور مع مضيفه فنربخشة 1 / 1 اليوم السبت، في المرحلة 30 من الدوري التركي، والتي شهدت أيضا تعادل أنطاليا سبور مع إرضورم 1/1 وتشايكور ريزا سبور مع سيفاس سبور سلبيا.

وتقدم طرابزون سبور بهدف سجله للاعبه يوسف يازيسي في الدقيقة 16 وتعادل فناربخشة عن طريق إليف إلماس في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وشهدت المباراة طرد صادق تشيفبينار لاعب فناربخشة في الدقيقة 71.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع، كما رفع فنربخشة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

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وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت أنطاليا سبور بضيفه إرضروم.

وتقدم أنطاليا سبور بهدف سجله ميفلوت إيردينتش في الدقيقة 11 وتعادل جيلي سونو لإرضروم في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

ورفع أنطاليا سبور رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، كما رفع إرضروم رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثالثة، تعادل تشايكور ريزا سبور مع سيفاس سبور سلبيا.

ورفع ريزا سبور رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع، كما رفع سيفاس سبور رصيده غلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر .