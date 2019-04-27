رياضة | صراع مشتعل بين ليفربول ويوفنتوس على نجم ليون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع مشتعل بين ليفربول ويوفنتوس على نجم ليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن دخول ليفربول الإنجليزي في صراع مع يوفنتوس الإيطالي على ضم الفرنسي نبيل فقير صانع ألعاب أولمبيك ليون الفرنسي.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن فقير البالغ من العمر 25 عامًا أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف ليون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول سيواجه منافسة شرسة مع إدارة يوفنتوس التي تستعد لإنفاق أموال طائلة في الصيف المقبل من أجل تدعيم الفريق خاصة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ليفربول كان على بُعد خطوات قليلة من التعاقد مع فقير في الصيف الماضي لكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ليون يرغب في الحصول على 70 مليون يورو مقابل الاستغناء عن فقير والذي ينتهي تعاقده في صيف عام 2020.