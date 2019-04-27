رياضة | ليجانيس يتعادل مع سيلتا فيجو في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليجانيس يتعادل مع سيلتا فيجو في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خيم التعادل السلبي على مواجهة ليجانيس وسيلتا فيجو، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ35 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وعلى ملعب (بوتاركي) فشل الفريقان في هز الشباك على مدار الـ90 دقيقة.

واكتفى كل فريق بحصد نقطة، ليصبح رصيد ليجانيس 42 نقطة في المركز الـ11 مؤقتا، علما بأن الفريق لم يحقق أي انتصار للمباراة الخامسة تواليا (3 تعادلات وخسارتين).

على الجانب الآخر، لم ينجح فريق سيلتا فيجو بهذه النتيجة في الابتعاد عن مناطق الخطر، حيث أصبح رصيده 37 نقطة في المركز الـ15 ويبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن الهبوط قبل 3 جولات من النهاية.